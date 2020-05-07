Ubuntu Unity est une version officielle d'Ubuntu qui fait revivre l'environnement de bureau Unity. Il vise à offrir aux utilisateurs une expérience Unity familière sur une base Ubuntu. Ubuntu Unity convient aux utilisateurs qui ont apprécié le bureau Unity et souhaitent continuer à l'utiliser sur un système Ubuntu moderne et bien pris en charge. La première version était la 20.04 LTS le 7 mai 2020. L'interface Unity a été initialement développée par Canonical et incluse pour la première fois comme interface par défaut dans Ubuntu 11.04. Ubuntu est passé au bureau GNOME 3 dans Ubuntu 17.10. Lorsque Ubuntu a arrêté de développer Unity, Rudra B. Saraswat a lancé Ubuntu Unity pour donner une nouvelle vie au bureau Unity. Ubuntu Unity est devenu une version reconnue à partir de la version 22.10.