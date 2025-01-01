antiX è una distribuzione Linux veloce, leggera e facile da installare basata su Debian. È progettato per hardware meno recente e fornisce un ambiente efficiente in termini di risorse. antiX viene fornito con una varietà di ambienti desktop ed è adatto agli utenti che cercano un sistema reattivo e facile da usare su computer obsoleti. Antix viene fornito come distribuzione completa (1,7 GB), distribuzione base (1 GB), distribuzione core (520 MB) e distribuzione netta (220 MB) per computer a 32 bit e 64 bit.