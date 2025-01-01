Deepin è una distribuzione Linux intuitiva che presenta Deepin Desktop Environment (DDE). È noto per il suo design visivamente accattivante e la facilità d'uso. Deepin include il proprio set di applicazioni e offre un'esperienza desktop raffinata e moderna per gli utenti che cercano un sistema Linux attraente e funzionale. La base utenti di Deepin è prevalentemente cinese e lo sviluppo di Deepin è guidato da Deepin Technology con sede in Cina. Deepin fornisce un mix di programmi open source e proprietari come Google Chrome, Spotify e Steam.