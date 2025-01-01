DragonFly BSD è un sistema operativo simile a Unix gratuito e open source che è stato biforcato da FreeBSD 4.8. È stato creato da Matthew Dillon, un ex sviluppatore Amiga e FreeBSD. DragonFly BSD è noto per i suoi concetti di design unici, molti dei quali sono stati influenzati da AmigaOS. Ha implementato thread leggeri del kernel (LWKT), un sistema di passaggio di messaggi interno al kernel e il file system HAMMER. Una delle sue caratteristiche principali è HAMMER2, un moderno filesystem ad alte prestazioni con istantanee istantanee, compressione e deduplicazione. DragonFly BSD include anche kernel virtuali, che forniscono la possibilità di eseguire un kernel completo come processo utente per la gestione delle risorse o per lo sviluppo e il debug accelerati del kernel. È stato progettato con come obiettivo prestazioni SMP estreme, risultando in un kernel estremamente stabile e ad alte prestazioni in grado di utilizzare in modo efficiente tutte le risorse di CPU, memoria e I/O.