FreeBSD è un sistema operativo simile a Unix gratuito e open source che ha avuto origine da Berkeley Software Distribution (BSD), una versione di UNIX sviluppata presso l'Università della California, Berkeley. È stato rilasciato per la prima volta nel 1993 e da allora è stato sviluppato e gestito da una vasta comunità. FreeBSD è noto per le sue funzionalità avanzate di networking, sicurezza e archiviazione, che lo hanno reso una scelta popolare per molti dei siti Web più frequentati e per i dispositivi di rete e archiviazione incorporati più pervasivi. Supporta una varietà di piattaforme e si concentra su funzionalità, velocità e stabilità. Uno degli aspetti unici di FreeBSD è che mantiene un sistema completo, fornendo un kernel, driver di dispositivo, utilità per l'utente e documentazione.