Gentoo Linux è una distribuzione basata su codice sorgente nota per la sua flessibilità e personalizzazione. Gli utenti compilano il software localmente, consentendo un sistema su misura ottimizzato per hardware specifico. Gentoo è adatto agli utenti avanzati che apprezzano il controllo granulare sul proprio sistema e desiderano ottimizzare le prestazioni. Configurabilità estrema, prestazioni e una comunità di utenti e sviluppatori di prim'ordine sono tutti tratti distintivi dell'esperienza Gentoo. Gentoo utilizza il sistema di distribuzione del software e di gestione dei pacchetti chiamato Portage.