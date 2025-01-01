MX Linux è una distribuzione basata su Debian focalizzata su semplicità, stabilità e prestazioni. Presenta l'ambiente desktop Xfce e include una varietà di strumenti per migliorare l'esperienza dell'utente. MX Linux è noto per la sua facilità d'uso ed è adatto agli utenti che desiderano un sistema operativo affidabile ed efficiente. Lo sviluppo di MX Linux è uno sforzo di collaborazione tra le comunità antiX e MX Linux. È disponibile un ampio supporto tramite video, documentazione e un forum molto amichevole.