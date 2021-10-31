OpenIndiana è un sistema operativo gratuito e open source basato sul kernel illumos. Eredita l'eredità di OpenSolaris e fornisce una piattaforma per l'utilizzo su server e desktop. OpenIndiana è adatto agli utenti interessati all'ecosistema Solaris, offrendo funzionalità come il file system ZFS e DTrace. OpenIndiana utilizza l'Image Packaging System (IPS) basato sulla rete. OpenIndiana supporta un'ampia gamma di software popolari, inclusi i principali software server Internet open source, database, software client Internet, linguaggi e strumenti di sviluppo e altro ancora.