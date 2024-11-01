PearOS è una distribuzione Linux basata su Arch nota solo per il suo design distintivo e moderno. Mira a fornire un'esperienza utente unica focalizzata sull'estetica, con animazioni fluide e un'interfaccia raffinata. La distribuzione si basa sulla robusta base di Arch Linux, garantendo prestazioni e accesso a un vasto repository di software. Con il suo ambiente desktop personalizzato, PearOS offre una fresca alternativa per gli utenti che cercano un sistema operativo visivamente accattivante. L'ultima versione, NiceC0re, introduce un linguaggio di design completamente nuovo e numerosi miglioramenti al sistema principale.