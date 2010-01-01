Porteus è una distribuzione Linux leggera e portatile progettata per essere eseguita da supporti rimovibili come unità USB. Il progetto Porteus è iniziato come 'Slax Remix' all'inizio del 2010. Porteus si basa su una versione sostanzialmente modificata e ottimizzata dei Linux Live Scripts. Porteus è precaricato con una varietà di software che l'utente seleziona prima dell'installazione. Il sistema viene scaricato solo dopo aver selezionato varie opzioni da un menu che include uno dei quattro sistemi di gestione delle finestre, un browser e altre funzionalità. Porteus utilizza un gestore di pacchetti che utilizza Slackware.