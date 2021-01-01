Rocky Linux è una distribuzione Linux aziendale guidata dalla comunità progettata per essere un'alternativa downstream compatibile con i file binari a Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Mira a fornire una piattaforma stabile e sicura per aziende e organizzazioni che cercano una soluzione affidabile e open source. Rocky Linux è adatto per server di produzione e ambienti mission-critical. Rocky Linux è stata fondata nel 2021 da Gregory Kurtzer, uno dei co-fondatori di CentOS, dopo che Red Hat ha interrotto CentOS.