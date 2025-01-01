SliTaz è un sistema operativo gratuito, sicuro e ad alte prestazioni che utilizza il kernel Linux e il software GNU. È unico in quanto funziona interamente in memoria da un supporto rimovibile come un CD-ROM o una chiave USB, rendendolo incredibilmente veloce e portatile. Nonostante la sua natura leggera, SliTaz non scende a compromessi in termini di funzionalità. Offre una versione stabile per chi cerca affidabilità e una versione progressiva per coloro che vogliono rimanere all'avanguardia negli sviluppi del software. SliTaz è anche completamente installabile su un disco rigido ed è progettato per funzionare rapidamente su hardware con risorse minime.