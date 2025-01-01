SparkyLinux è un sistema operativo veloce, leggero e completamente personalizzabile basato sul sistema operativo Debian GNU/Linux. Offre diverse versioni per diversi casi d'uso, rendendolo una scelta versatile per vari utenti. SparkyLinux offre un'esperienza pronta all'uso e pronta all'uso con una serie di desktop leggeri leggermente personalizzati. È stato costruito sul ramo “testing” di Debian GNU/Linux, il che significa che offre nuovi pacchetti pur mantenendo un equilibrio di stabilità.