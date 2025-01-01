AlmaLinux é uma distribuição Linux de código aberto voltada para a comunidade que serve como um substituto imediato para o CentOS. Ele se concentra na estabilidade, segurança e suporte de longo prazo, tornando-o adequado para ambientes empresariais e sistemas de produção. AlmaLinux OS é compatível com binário com RHEL e pertence e é controlado pela organização sem fins lucrativos AlmaLinux OS Foundation, gerenciada por um conselho de administração eleito pela comunidade. As versões principais normalmente estão disponíveis dentro de alguns dias a algumas semanas após uma versão principal do RHEL.