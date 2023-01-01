Teste distros Linux online!

Alma Linux icon

Alma Linux

Alpine Linux icon

Alpine Linux

Antix Linux icon

Antix Linux

Archcraft icon

Archcraft

Arch Linux icon

Arch Linux

Arco Linux icon

Arco Linux

Artix Linux icon

Artix Linux

Big Linux icon

Big Linux

blendOS icon

blendOS

Bodhi Linux icon

Bodhi Linux

BunsenLabs Linux icon

BunsenLabs Linux

CachyOS icon

CachyOS

CentOS Stream icon

CentOS Stream

Chimera Linux icon

Chimera Linux

Popular
Debian icon

Debian

Deepin Linux icon

Deepin Linux

Devuan Linux icon

Devuan Linux

DragonFlyBSD icon

DragonFlyBSD

Edubuntu icon

Edubuntu

elementary OS icon

elementary OS

EndeavourOS icon

EndeavourOS

Endless OS icon

Endless OS

Popular
Fedora Linux icon

Fedora Linux

FreeBSD icon

FreeBSD

Garuda Linux icon

Garuda Linux

Gentoo Linux icon

Gentoo Linux

Haiku icon

Haiku

HoloISO icon

HoloISO

KDE Neon icon

KDE Neon

KolibriOS icon

KolibriOS

Kubuntu icon

Kubuntu

Linux Lite icon

Linux Lite

Popular
Linux Mint icon

Linux Mint

Linux Mint Debian Edition icon

Linux Mint Debian Edition

Lubuntu icon

Lubuntu

Mageia icon

Mageia

Manjaro icon

Manjaro

MX Linux icon

MX Linux

Nitrux icon

Nitrux

NixOS icon

NixOS

OpenIndiana icon

OpenIndiana

Popular
openSUSE icon

openSUSE

PCLinuxOS icon

PCLinuxOS

PeppermintOS icon

PeppermintOS

Pop!_OS icon

Pop!_OS

Porteus Linux icon

Porteus Linux

PrimTux icon

PrimTux

Puppy Linux icon

Puppy Linux

PureOS icon

PureOS

RebornOS icon

RebornOS

Rocky Linux icon

Rocky Linux

Siduction Linux icon

Siduction Linux

Slackware Linux icon

Slackware Linux

Slax icon

Slax

SliTaz icon

SliTaz

Solus icon

Solus

SparkyLinux icon

SparkyLinux

SpiralLinux icon

SpiralLinux

Tails icon

Tails

Tiny Core Linux icon

Tiny Core Linux

Trisquel GNU/Linux icon

Trisquel GNU/Linux

Tuxedo OS icon

Tuxedo OS

Popular
Ubuntu icon

Ubuntu

Ubuntu Budgie icon

Ubuntu Budgie

Ubuntu Cinnamon icon

Ubuntu Cinnamon

Ubuntu Kylin icon

Ubuntu Kylin

Ubuntu MATE icon

Ubuntu MATE

Ubuntu Studio icon

Ubuntu Studio

Ubuntu Unity icon

Ubuntu Unity

Vanilla OS icon

Vanilla OS

Void Linux icon

Void Linux

Xubuntu icon

Xubuntu

Zorin OS icon

Zorin OS