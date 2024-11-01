O AnduinOS é uma distribuição Linux gratuita e de código aberto, construída sobre a base do Ubuntu. Seu principal objetivo é proporcionar uma experiência familiar e fácil de usar para usuários que estão migrando do Windows, especialmente do Windows 11. Ele apresenta um ambiente de desktop GNOME altamente personalizado que imita o estilo visual e o fluxo de trabalho do Windows 11, incluindo uma barra de tarefas centralizada e estética de janelas semelhante. O AnduinOS é conhecido por ser leve, rápido e focado na privacidade, oferecendo estabilidade e compatibilidade com o vasto ecossistema de software do Ubuntu. Seu objetivo é reduzir a curva de aprendizado para novos usuários do Linux.