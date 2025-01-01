antiX é uma distribuição Linux rápida, leve e fácil de instalar baseada em Debian. Ele foi projetado para hardware mais antigo, proporcionando um ambiente com uso eficiente de recursos. O antiX vem com uma variedade de ambientes de desktop e é adequado para usuários que buscam um sistema responsivo e fácil de usar em computadores antigos. O Antix vem como uma distro completa (1,7 GB), uma distro básica (1 GB), uma distro principal (520 MB) e uma distro líquida (220 MB) para computadores de 32 e 64 bits.