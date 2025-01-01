Archcraft é uma distribuição Linux de lançamento contínuo inspirada no Arch Linux. Ele fornece um sistema minimalista e personalizável com foco na simplicidade e elegância. Ele usa gerenciadores de janelas e aplicativos leves, o que o torna super rápido. Ele pode rodar com menos de 500 MB de memória, pois usa apenas gerenciadores de janelas e aplicativos leves. Archcraft inclui temas e configurações pré-configurados, simplificando o processo de configuração para iniciantes. Archcraft fornece softwares mais recentes e vem com suporte integrado para AUR (Arch User Repository).