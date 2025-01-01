Arch Linux é uma distribuição Linux de lançamento contínuo que segue uma filosofia minimalista. É conhecido por sua simplicidade, flexibilidade e software de última geração. Arch Linux usa o gerenciador de pacotes Pacman e o Arch Build System (ABS) para gerenciamento e customização de pacotes, atraindo usuários que preferem uma abordagem do tipo “faça você mesmo”. Arch Linux requer mais configuração manual do que opções para iniciantes, mas fornece controle refinado sobre o sistema. Adequado para usuários experientes que valorizam a personalização e se mantêm atualizados em software.