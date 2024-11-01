Bazzite Linux é um sistema operacional centrado em jogos de última geração. É uma imagem personalizada construída nos desktops Fedora Atomic, projetada para trazer o melhor dos jogos Linux para todos os dispositivos, incluindo dispositivos portáteis. Bazzite vem pré-instalado com Steam e Lutris, suporte HDR para GPUs AMD e inúmeras ferramentas desenvolvidas pela comunidade para necessidades de jogos. Ele também oferece segurança de classe empresarial com SELinux pronto para uso e suporte para inicialização segura. Ele se concentra na compatibilidade de hardware pronta para uso, com suporte completo para codificação e decodificação acelerada de vídeo, drivers Nvidia integrados, drivers HID adicionais e muito mais. Bazzite foi desenvolvido com foco em fornecer uma experiência de jogo perfeita, tornando-o uma excelente escolha para jogadores.