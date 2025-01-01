blendOS é uma distribuição Linux que fornece uma combinação perfeita de todas as distribuições Linux, aplicativos Android e aplicativos web. É baseado no Arch Linux, mas permite usar aplicativos de outras distros populares, como Fedora Linux ou Ubuntu. blendOS usa tecnologia de contêiner para permitir que diferentes distribuições coexistam em um único ambiente de desktop. O blendOS vem em vários ambientes de desktop, incluindo GNOME, KDE Plasma, XFCE, Cinnamon, Deepin, MATE e LXQt. O blendOS também é imutável, o que significa que o núcleo do sistema operacional permanece inalterado, proporcionando segurança aprimorada e atualizações mais simples e confiáveis.