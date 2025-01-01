Bodhi Linux é uma distribuição baseada em Ubuntu que apresenta o ambiente de desktop Moksha (fork of Enlightenment). É conhecido por seu design leve e interface personalizável. Bodhi Linux visa fornecer uma experiência de usuário minimalista, mas visualmente atraente, tornando-o adequado tanto para hardware mais antigo quanto para sistemas modernos. Bodhi fornece efeitos e animações de área de trabalho que não requerem hardware de computador de última geração. A especificação dos requisitos do sistema inclui 512 MB de RAM, 5 GB de espaço em disco rígido e um processador de 500 MHz. Bodhi está disponível nas versões Standard, HWE (kernel Linux mais recente) e s76 (kernel de ponta).