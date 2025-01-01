BunsenLabs Linux é uma continuação comunitária da distribuição CrunchBang Linux. Baseado no Debian, oferece um ambiente de desktop Openbox leve e uma interface de usuário simplificada. BunsenLabs foi projetado para ser eficiente e fácil de usar, tornando-o uma boa escolha para usuários que buscam um sistema Linux simples e com uso eficiente de recursos. A distribuição consiste em pacotes de configuração e recursos instalados no Debian. Existem pacotes adicionais relacionados a multimídia e hardware pré-instalados para oferecer uma melhor experiência imediata.