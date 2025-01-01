Debian é uma distribuição Linux versátil e estável, conhecida por seu compromisso com os princípios de software livre e de código aberto. Ele fornece um sistema robusto de gerenciamento de pacotes, suportando uma ampla variedade de arquiteturas. O Debian é amplamente utilizado para servidores, desktops e sistemas embarcados, com forte foco na colaboração da comunidade. O Debain foi lançado em 1993 por Ian Murdock numa época em que o conceito de distribuições Linux ainda era novo. Desde a sua introdução, o Debian alcançou amplo reconhecimento. O projeto Debian opera como uma organização totalmente voluntária dedicada a fornecer software de código aberto gratuito. O Debian possui amplo suporte de hardware e vem com um grande número de pacotes de software. O Debian é conhecido pela estabilidade e é a base para muitas distribuições Linux.