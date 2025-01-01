Devuan é uma distribuição Linux derivada do Debian, com o objetivo de fornecer um sistema compatível com Debian sem systemd. Ele oferece uma base confiável e estável para usuários que preferem sistemas init alternativos. Devuan foi projetado para manter a compatibilidade com o Debian enquanto fornece liberdade de escolha em sistemas init. Com o lançamento do Debian 8, alguns desenvolvedores e usuários se sentiram alienados devido à adoção do systemd pelo projeto e subsequente remoção do suporte para outros sistemas init existentes. Esta decisão levou alguns membros da comunidade Debian a iniciar um fork do Debian sem o systemd.