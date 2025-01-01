DragonFly BSD é um sistema operacional gratuito e de código aberto semelhante ao Unix que foi bifurcado do FreeBSD 4.8. Foi criado por Matthew Dillon, ex-desenvolvedor de Amiga e FreeBSD. DragonFly BSD é conhecido por seus conceitos de design exclusivos, muitos dos quais foram influenciados pelo AmigaOS. Ele implementou threads de kernel leves (LWKT), um sistema de passagem de mensagens no kernel e o sistema de arquivos HAMMER. Um de seus principais recursos é o HAMMER2, um sistema de arquivos moderno de alto desempenho com instantâneos instantâneos, compactação e desduplicação. O DragonFly BSD também inclui kernels virtuais, que fornecem a capacidade de executar um kernel completo como um processo de usuário para gerenciar recursos ou para desenvolvimento e depuração acelerados do kernel. Ele foi projetado tendo como objetivo o desempenho extremo do SMP, resultando em um kernel extremamente estável e de alto desempenho, capaz de usar com eficiência todos os recursos de CPU, memória e E/S.