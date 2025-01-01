FreeBSD é um sistema operacional gratuito e de código aberto semelhante ao Unix que se originou do Berkeley Software Distribution (BSD), uma versão do UNIX desenvolvida na Universidade da Califórnia, Berkeley. Foi lançado pela primeira vez em 1993 e desde então tem sido desenvolvido e mantido por uma grande comunidade. O FreeBSD é conhecido por seus recursos avançados de rede, segurança e armazenamento, que o tornaram uma escolha popular para muitos dos sites mais movimentados e dispositivos de rede e armazenamento incorporados mais difundidos. Ele oferece suporte a uma variedade de plataformas e concentra-se em recursos, velocidade e estabilidade. Um dos aspectos únicos do FreeBSD é que ele mantém um sistema completo, entregando um kernel, drivers de dispositivos, utilitários de usuário e documentação.