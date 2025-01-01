Garuda Linux é uma distribuição baseada em Arch Linux que oferece uma experiência amigável pronta para uso. Inclui diversos ambientes de desktop e gerenciadores de janelas, pré-configurados com foco na estética e funcionalidade. Garuda Linux tem como objetivo fornecer uma variante do Arch Linux polida e visualmente atraente para uma ampla gama de usuários. Garuda Linux vem com um instalador gráfico para fácil instalação e outras ferramentas gráficas avançadas para gerenciar seu sistema. Garuda está disponível em uma ampla variedade de ambientes de desktop Linux populares, incluindo versões modificadas do desktop KDE Plasma 5. Os requisitos mínimos do sistema incluem 30 GB de espaço em disco, 4 GB de RAM e um processador de 64 bits.