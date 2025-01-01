Gentoo Linux é uma distribuição baseada em código-fonte conhecida por sua flexibilidade e personalização. Os usuários compilam o software localmente, permitindo um sistema personalizado e otimizado para hardware específico. O Gentoo é adequado para usuários avançados que apreciam um controle refinado sobre seu sistema e desejam otimizar o desempenho. Extrema configurabilidade, desempenho e uma comunidade de usuários e desenvolvedores de alto nível são marcas registradas da experiência Gentoo. Gentoo usa distribuição de software e sistema de gerenciamento de pacotes chamado Portage.