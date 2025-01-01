Haiku OS, originalmente conhecido como OpenBeOS, é um sistema operacional gratuito e de código aberto projetado para computadores pessoais. É um projeto conduzido pela comunidade que visa dar continuidade ao legado do BeOS, esforçando-se para ser compatível com o binário. O Haiku OS é em grande parte uma reimplementação do BeOS, com exceção de certos componentes como o Deskbar. O sistema operacional é conhecido por seu kernel híbrido e sua interface de usuário exclusiva, OpenTracker. O Haiku OS oferece suporte a uma infinidade de plataformas, incluindo IA-32, x86-64 e RISC-V. Está em constante desenvolvimento, com o objetivo de fornecer uma experiência de computação rápida, eficiente e fácil de usar.