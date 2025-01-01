KDE neon é uma distribuição Linux que fornece o ambiente de desktop KDE Plasma mais recente em uma base Ubuntu estável. Ele permite que os usuários experimentem o software e as atualizações mais recentes do KDE. O KDE neon é adequado para usuários que desejam um sistema de lançamento contínuo com as mais recentes tecnologias do KDE, enquanto se beneficiam da estabilidade do Ubuntu LTS. Ao contrário do Kubuntu, o KDE neon oferece aos usuários pacotes mais atualizados de Qt e software KDE de última geração.