Kubuntu é uma versão oficial do Ubuntu que apresenta o ambiente de desktop KDE Plasma. Ele combina a estabilidade do Ubuntu com o desktop KDE moderno e rico em recursos. Kubuntu é adequado para usuários que preferem a experiência KDE em uma base Ubuntu, fornecendo um ambiente sofisticado e fácil de usar. Kubuntu é uma das primeiras versões do Ubuntu lançada no ano de 2004. Como parte do projeto Ubuntu, o Kubuntu usa os mesmos sistemas subjacentes. O Kubuntu compartilha os mesmos repositórios do Ubuntu e é lançado regularmente na mesma programação do Ubuntu.