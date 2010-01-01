LMDE (Linux Mint Debian Edition) é uma versão do Linux Mint baseada em Debian que oferece a mesma experiência amigável com o Debian como sua base. A primeira versão do LMDE foi lançada em 2010. Ele fornece um equilíbrio entre a estabilidade do Debian e os recursos fáceis de usar do Linux Mint. O LMDE é adequado para usuários que preferem o ecossistema Debian com o familiar ambiente de desktop Linux Mint. Seu objetivo é garantir que o Linux Mint possa continuar a oferecer a mesma experiência de usuário caso o Ubuntu desapareça.