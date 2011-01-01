Lubuntu é uma distribuição Linux leve e com baixo consumo de energia baseada no Ubuntu. Ele usa o ambiente de desktop LXQt, tornando-o adequado para hardware mais antigo ou sistemas com recursos limitados. Lubuntu oferece uma experiência de usuário rápida e responsiva, com foco na simplicidade e eficiência. Lubuntu recebeu reconhecimento oficial como membro formal da família Ubuntu em 11 de maio de 2011. Lubuntu originalmente usava o desktop LXDE, mas mudou para o desktop LXQt com o lançamento do Lubuntu 18.10.