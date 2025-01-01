Manjaro é uma distribuição baseada em Arch Linux. Ele fornece um modelo de lançamento contínuo, garantindo que os usuários tenham acesso às atualizações de software mais recentes. Manjaro oferece vários ambientes de desktop e gerenciadores de janelas, atendendo a uma ampla gama de preferências e proporcionando uma experiência direta com o Arch Linux. Para os recém-chegados, é fornecido um instalador fácil de usar, e o próprio sistema foi projetado para funcionar totalmente "pronto para uso", com recursos que incluem: Ambientes de desktop pré-instalados, gerenciadores de software gráfico pré-instalados para instalar facilmente software e atualizar seu sistema, Codecs pré-instalados para reproduzir arquivos multimídia, Detecção automática de hardware do computador etc.