MX Linux é uma distribuição baseada em Debian com foco na simplicidade, estabilidade e desempenho. Possui o ambiente de desktop Xfce e inclui uma variedade de ferramentas para aprimorar a experiência do usuário. MX Linux é conhecido por sua facilidade de uso e é adequado para usuários que desejam um sistema operacional confiável e eficiente. O desenvolvimento do MX Linux é um esforço colaborativo entre as comunidades antiX e MX Linux. Amplo suporte está disponível através de vídeos, documentação e um fórum muito amigável.