Nitrux OS é uma distribuição de desktop Linux baseada diretamente no Debian. Ele é desenvolvido com KDE Plasma e Frameworks e usa AppImages para distribuição de software. O sistema operacional vem com seu próprio ambiente de desktop, NX Desktop, baseado no KDE Plasma 5, que oferece uma experiência de usuário única. O Nitrux OS também inclui o instalador Calamares e o NX Firewall. Uma das principais características do Nitrux OS é o foco no AppImages, um sistema de empacotamento universal que não depende de nada. Isso significa que você não precisa de um gerenciador de pacotes ou de qualquer dependência da sua distribuição para fazê-la funcionar. O NX Software Center é uma GUI para gerenciar e instalar aplicativos AppImage. O Nitrux OS também oferece uma experiência de usuário única com seu Maui Shell, que apresenta uma interface convergente para desktops e celulares/tablets.