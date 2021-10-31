OpenIndiana é um sistema operacional gratuito e de código aberto baseado no kernel illumos. Ele herda o legado do OpenSolaris e fornece uma plataforma para uso em servidores e desktops. OpenIndiana é adequado para usuários interessados ​​no ecossistema Solaris, oferecendo recursos como sistema de arquivos ZFS e DTrace. OpenIndiana usa o Image Packaging System (IPS) baseado em rede. OpenIndiana oferece suporte a uma ampla variedade de softwares populares, incluindo o principal software de servidor de Internet de código aberto, bancos de dados, software cliente de Internet, linguagens e ferramentas de desenvolvimento e muito mais.