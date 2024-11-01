O OpenMandriva é uma distribuição Linux orientada pela comunidade que oferece uma experiência única e amigável ao usuário. Ele apresenta o ambiente de desktop KDE Plasma e oferece um modelo de lançamento contínuo (Rome), bem como um modelo de lançamento fixo (Rock). O OpenMandriva é conhecido por seus recursos inovadores, como o OpenMandriva Control Center, e por seu foco em desempenho e estabilidade. Ele utiliza o gerenciador de pacotes RPM e oferece uma ampla gama de aplicativos de software.