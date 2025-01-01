openSUSE é uma distribuição Linux voltada para a comunidade, conhecida por sua flexibilidade e escolha de ambientes de desktop. Ele oferece versões de lançamento contínuo (openSUSE Tumbleweed) e de lançamento fixo (openSUSE Leap). O openSUSE também oferece MicroOS, fornecendo atualizações atômicas em um sistema de arquivos raiz btrfs somente leitura. O openSUSE é adequado para uma variedade de casos de uso, de desktops a servidores, proporcionando uma experiência Linux confiável e rica em recursos. O projeto openSUSE é patrocinado pela SUSE da Alemanha. O foco dos desenvolvedores do openSUSE está na criação de um sistema operacional baseado em RPM estável e fácil de usar, com um grande grupo-alvo para estações de trabalho e servidores.