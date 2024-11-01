PearOS é uma distribuição Linux baseada no Arch, conhecida apenas pelo seu design distinto e moderno. O objetivo é fornecer uma experiência de usuário única focada na estética, apresentando animações fluidas e uma interface polida. A distribuição baseia-se na robusta base do Arch Linux, garantindo desempenho e acesso a um vasto repositório de software. Com seu ambiente de desktop personalizado, o PearOS oferece uma alternativa nova para usuários que buscam um sistema operacional visualmente atraente. A versão mais recente, NiceC0re, introduz uma linguagem de design completamente nova e inúmeras melhorias no sistema principal.