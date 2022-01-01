Peppermint OS é uma distribuição Linux leve baseada em Devuan e Debian. Peppermint vem com quase nada instalado além dos pacotes principais necessários para executar o sistema. É um sistema operacional básico, sem firewall, navegador, escritório ou reprodutor de mídia. A distribuição já ofereceu um ambiente de desktop híbrido LXDE/Xfce, misturando o lxsession do LXDE com o painel e menu de aplicativos do Xfce. A partir de 2022, o Peppermint OS passou a usar o desktop Xfce, eliminando os componentes LXDE.