PikaOS é uma distribuição Linux focada em jogos baseada no Debian Sid. Ela foi projetada para fornecer aos usuários uma experiência de jogo perfeita desde o início, apresentando kernels personalizados, drivers gráficos atualizados e ferramentas pré-instaladas. O PikaOS visa combinar a estabilidade do Debian com o software mais recente e melhorias de desempenho necessárias para jogos modernos. Inspirado por outras distribuições de jogos como o Nobara, o PikaOS oferece uma visão única do ecossistema de jogos Linux.