Porteus é uma distribuição Linux leve e portátil projetada para rodar a partir de mídias removíveis, como unidades USB. O projeto Porteus começou como 'Slax Remix' no início de 2010. Porteus é baseado em uma versão substancialmente modificada e otimizada dos Linux Live Scripts. Porteus vem pré-carregado com uma variedade de software que o usuário seleciona antes de instalar. O sistema é baixado somente após a seleção de várias opções em um menu, incluindo um dos quatro sistemas de gerenciamento de janelas, um navegador e outros recursos. Porteus usa um gerenciador de pacotes utilizando slackware.