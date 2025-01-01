PureOS é um sistema operacional fácil de usar, seguro e que respeita a liberdade para uso diário. É um sistema operacional totalmente auditável, o que significa que seu código-fonte pode ser estudado e verificado por especialistas em segurança e desenvolvedores de software em todo o mundo. PureOS também é totalmente convergente, o que significa que pode ser usado em diferentes dispositivos, desde computadores desktop até dispositivos móveis. É o sistema operacional padrão instalado em todos os produtos Librem, incluindo laptops, mini PCs, servidores e o telefone Librem 5.