Redox é um sistema operacional tipo Unix baseado em microkernel, escrito inteiramente na linguagem de programação Rust. Foi projetado para ser uma alternativa segura, confiável e de uso geral ao Linux e BSD para ambientes de desktop e nuvem. O Redox aproveita os recursos de segurança de memória do Rust para minimizar vulnerabilidades comuns, como estouros de buffer, visando um alto grau de segurança, estabilidade e desempenho. O sistema operacional inclui seu próprio conjunto de componentes e aplicativos, como o sistema de janelas Orbital, um gerenciador de pacotes chamado pkgutils e o sistema de arquivos RedoxFS. O Redox é um software livre e de código aberto, distribuído sob a licença MIT.