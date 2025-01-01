Slax é um sistema operacional Linux compacto, rápido e moderno com uma abordagem modular. Ele foi projetado para funcionar diretamente de uma unidade flash USB sem a necessidade de instalação, tornando-o verdadeiramente portátil. Apesar de seu tamanho pequeno, o Slax oferece uma interface gráfica de usuário visualmente atraente e uma seleção cuidadosamente selecionada de programas pré-instalados, como gerenciador de arquivos, editor de texto, terminal e muito mais. Ele é construído no Slackware ou no Debian, permitindo aos usuários aproveitar as vantagens do vasto ecossistema de cada plataforma.