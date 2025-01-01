SliTaz é um sistema operacional gratuito, seguro e de alto desempenho que utiliza o Kernel Linux e o software GNU. É o único que opera inteiramente na memória a partir de mídia removível, como um CD-ROM ou uma chave USB, tornando-o incrivelmente rápido e portátil. Apesar de sua natureza leve, o SliTaz não compromete a funcionalidade. Ele oferece uma versão estável para quem busca confiabilidade e uma versão contínua para quem deseja permanecer na vanguarda do desenvolvimento de software. O SliTaz também pode ser totalmente instalado em um disco rígido e foi projetado para rodar rapidamente em hardware com recursos mínimos.