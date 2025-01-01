Solus é uma distribuição Linux independente e fácil de usar que apresenta o ambiente de desktop Budgie. Ele foi projetado para uso em desktop, proporcionando uma experiência simplificada e visualmente atraente. Solus inclui seu próprio sistema de gerenciamento de pacotes, eopkg, e é adequado para usuários que desejam um ambiente de desktop Linux organizado e coeso. Solus tem um modelo de lançamento semi-contínuo, com novas atualizações de pacotes chegando ao repositório estável. Solus vem com um ambiente de desktop interno chamado desktop Budgie.