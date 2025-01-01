TinyCore Linux é uma distribuição Linux extremamente leve e minimalista. Seu objetivo é fornecer um sistema pequeno, modular e rápido, permitindo aos usuários construir um ambiente customizado com base em suas necessidades específicas. TinyCore é adequado para usuários que desejam uma distribuição Linux minimalista e personalizável, especialmente em hardware com recursos limitados. Tiny Core possui uma área de trabalho de interface gráfica de usuário flexível e totalmente personalizável. A distribuição se destaca pelo tamanho pequeno (11 a 16 MB) e minimalismo. O Tiny Core precisa de pelo menos 46 MB de RAM para funcionar, e o (micro) Core requer pelo menos 28 MB de RAM.